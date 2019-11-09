09 Kasım 2019 Kanal d Yayın Akışı

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:15 M.Fatih Çıtlak ile Mevlid Kandili Özel
01:45 Zalim İstanbul
04:15 Gelinim Mutfakta
06:45 Akasya Durağı
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Beşinci Tat
14:45 Set Ekstra
15:00 Afili Aşk
19:00 Kanal D Haber Haftasonu
20:00 Recep İvedik 3
22:15 Recep İvedik 3