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09 Kasım 2019 Kanal d Yayın Akışı

09 Kasım 2019 Cumartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

09.11.2019 06:45 | Son Güncelleme: 09.11.2019 06:4509 Kasım 2019 Kanal d Yayın Akışı

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 M.Fatih Çıtlak ile Mevlid Kandili Özel

01:45 Zalim İstanbul

04:15 Gelinim Mutfakta

06:45 Akasya Durağı

09:45 D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Beşinci Tat

14:45 Set Ekstra

15:00 Afili Aşk

19:00 Kanal D Haber Haftasonu

20:00 Recep İvedik 3

22:15 Recep İvedik 3


Kanal D, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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