09 Kasım 2019 Star Yayın Akışı

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
01:20 Sevdim Seni Bir Kere
02:20 Ufak Tefek Cinayetler
04:30 Kiralık Aşk
07:00 Yüksek Sosyete
09:00 Burcu ile Hafta Sonu
10:00 Dizi
10:15 Sevdim Seni Bir Kere
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Dizi
13:00 Çocuk
16:30 San Andreas Fayı
18:45 Star Haber
20:00 Benim Tatlı Yalanım