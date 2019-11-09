09 Kasım 2019 Tv 2 Yayın Akışı

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
01:00 Kelime Oyunu
02:10 Kanıt
03:30 Sende Yap
04:30 Yalan Dünya
06:00 Kader Bağları
07:40 Geçmişin Gölgesinde
09:45 Çok Gezenti
10:45 Kadın Dokunuşu
12:15 Rehber
13:30 Sende Yap
14:30 Bana Normal Aktiviteler
16:30 Çocuklar Duymasın
19:00 Kelime Oyunu
21:00 Guruldayan Kalpler
23:00 Detay