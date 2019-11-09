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09 Kasım 2019 Tv 2 Yayın Akışı

09 Kasım 2019 Cumartesi günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

09.11.2019 06:45 | Son Güncelleme: 09.11.2019 06:4509 Kasım 2019 Tv 2 Yayın Akışı

2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

01:00 Kelime Oyunu

02:10 Kanıt

03:30 Sende Yap

04:30 Yalan Dünya

06:00 Kader Bağları

07:40 Geçmişin Gölgesinde

09:45 Çok Gezenti

10:45 Kadın Dokunuşu

12:15 Rehber

13:30 Sende Yap

14:30 Bana Normal Aktiviteler

16:30 Çocuklar Duymasın

19:00 Kelime Oyunu

21:00 Guruldayan Kalpler

23:00 Detay


TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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