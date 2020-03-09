09 Mart 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
09 Mart 2020 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:15 Maç Saati
01:15 Süper Lig Maç Sonu
01:15 Maç Sonu
01:45 Futbolun Şehirleri
02:00 Maç Sonu
03:30 Maç Saati
04:30 Maç Saati
05:15 Maç Sonu
06:00 Maç Saati
06:15 UEFA Şampiyonlar Ligi
06:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
07:15 Özel Röportaj
07:45 Maç Saati
08:45 Maç Saati
09:30 Maç Sonu
09:45 Süper Lig Maç Sonu
12:00 Futbolun Şehirleri
12:30 Maç Saati
13:05 Maç Başlıyor
13:30 Kasımpaşa - HK Kayserispor
13:45 Maç Saati
13:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
14:15 Devre Arası
14:30 Kasımpaşa - HK Kayserispor
14:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
15:00 Süper Lig Maç Sonu
15:30 Maç Sonu
16:00 UEFA Avrupa Ligi
17:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
17:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
17:30 Dünden Bugüne
18:00 Maç Önü
18:00 beIN Manşet
19:00 Maç Önü
19:00 Süper Lig Maç Önü
19:00 DG Sivasspor - Galatasaray
19:45 Devre Arası
20:00 DG Sivasspor - Galatasaray
20:00 Gençlerbirliği - FTA Antalyaspor
20:45 Süper Lig Devre Arası
21:00 Gençlerbirliği - FTA Antalyaspor
21:00 Maç Sonu
21:15 Devre Arası
22:00 Maç Sonu
22:15 Süper Lig Maç Sonu
23:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
23:30 STSL Maç Özetleri
23:30 Maç Saati
Kaynak: InterSinema.com