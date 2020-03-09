09 Mart 2020 Star Yayın Akışı
09 Mart 2020 Pazartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
09.03.2020 06:46 | Son Güncelleme: 09.03.2020 06:46
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Babil
00:30 Çember: 13. Adım
02:15 Abluka
03:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
04:10 Abluka
04:30 Türk Müziği
05:30 Güzel Köylü
06:00 Güzel Köylü
07:00 Mesut Yar ile Bugün
07:30 Çilek Kokusu
09:30 Sevdim Seni Bir Kere
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
10:45 Hayalimdeki Gelinlik
11:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
12:45 Afacan Beşler 2
13:30 Gerçeğin Peşinde
14:45 Sefirin Kızı
16:30 En Güzel Bölüm
16:45 Sevdim Seni Bir Kere
18:45 Star Haber
20:00 Güvercin
20:00 Sefirin Kızı
Kaynak: InterSinema.com
Haberin Videosu :09 Mart 2020 Star Yayın Akışı
Etiketler : Güzel Köylü, Star, TV, TV
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