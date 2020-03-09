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09 Mart 2020 Star Yayın Akışı

09 Mart 2020 Pazartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

09.03.2020 06:46 | Son Güncelleme: 09.03.2020 06:46
09 Mart 2020 Star Yayın Akışı

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Babil

00:30 Çember: 13. Adım

02:15 Abluka

03:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

04:10 Abluka

04:30 Türk Müziği

05:30 Güzel Köylü

06:00 Güzel Köylü

07:00 Mesut Yar ile Bugün

07:30 Çilek Kokusu

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

10:45 Hayalimdeki Gelinlik

11:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

12:45 Afacan Beşler 2

13:30 Gerçeğin Peşinde

14:45 Sefirin Kızı

16:30 En Güzel Bölüm

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 Star Haber

20:00 Güvercin

20:00 Sefirin Kızı

Kaynak: InterSinema.com

Etiketler : Güzel Köylü, Star, TV, TV
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