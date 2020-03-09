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09 Mart 2020 Trt1 Yayın Akışı

09 Mart 2020 Pazartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

09.03.2020 06:46 | Son Güncelleme: 09.03.2020 06:46
09 Mart 2020 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Zaman Matinesi

00:15 Adı Yunus

01:00 Şampiyon

02:00 Diriliş Ertuğrul

03:30 Zaman Matinesi

04:10 Küçük Hanımefendi

04:30 Ömür Dediğin

05:00 Küçük Hanımefendi

05:35 İncir Ağacı

06:20 Beni Böyle Sev

06:35 Yeşil Deniz

08:45 1'de Bugün

08:55 Diriliş Ertuğrul

09:30 İyi Fikir

11:30 1'de Bugün

11:40 Kralın Kızı

11:50 Enine Boyuna

13:00 Aileler Yarışıyor

13:15 Geçmişin Gölgesinde

13:45 1'de Bugün

13:55 Zaman Matinesi

14:55 Tutunamayanlar

15:15 İncir Ağacı

16:45 Tozkoparan

17:05 1'de Bugün

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Vuslat

20:00 Şampiyon

Kaynak: InterSinema.com

Etiketler : Diriliş Ertuğrul, TV, TV
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