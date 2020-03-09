09 Mart Pazartesi DHA Spor Gündemi
Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin: Hedefimiz minimum 4 sporcuyla olimpiyata katılmak"Koronavirüs, Dünya Kupası'nı Çin'den Antalya'ya getirdi"SÜPER LİG20.00 Gençlerbirliği - Fraport TAV AntalyasporBEŞİKTAŞ17.
09.03.2020 09:29 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:29
Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin: Hedefimiz minimum 4 sporcuyla olimpiyata katılmak
"Koronavirüs, Dünya Kupası'nı Çin'den Antalya 'ya getirdi"SÜPER LİG20.00 Gençlerbirliği - Fraport TAV AntalyasporBEŞİKTAŞ17.00 Siyah beyazlılarda Galatasaray derbisinin hazırlıkları başlayacakFENERBAHÇESarı lacivetliler, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.TRABZONSPORBordo mavililer, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.BAŞAKŞEHİRİstanbul ekibi, Kopenhag maçının hazırlıklarını sürdürecek.BASKETBOLING Basketbol Süper Ligi20.00 Anadolu Efes - Gaziantep BasketbolVOLEYBOLEfeler Ligi
19.00 Spor Toto - Ziraat Bankası
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :09 Mart Pazartesi DHA Spor Gündemi
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