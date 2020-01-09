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09 Ocak 2020 Atv Yayın Akışı

09 Ocak 2020 Perşembe günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

09.01.2020 06:45 | Son Güncelleme: 09.01.2020 06:4509 Ocak 2020 Atv Yayın Akışı

yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

01:00 Alia

01:00 Son Durak

02:50 Aşk ve Mavi

05:10 Seviyor Sevmiyor

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Alice Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden

20:00 Kara Kule

21:55 Bir Zamanlar Çukurova

22:00 Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi


Atv, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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