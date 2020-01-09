09 Ocak 2020 Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

9 OCAK'TA İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah ŞEHİT HAKAN YILMAZ sk 09:00-15:00 saatleri arasında BAKIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2256615)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1992.,1993.,1994.,1995.,1997.,ŞEHİTLER sk 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2262888)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah HÜRRİYET Cad,ATMACA,KANARYA,KARTAL,TURNA,ŞERAFETTİN ARDA sk/ CUMHURİYET mah BARIŞ,DOĞRU,HALİM ULUŞAHİN,HAS,KAYNAK,TANDOĞAN,YAĞIZ,ŞERAFETTİN ARDA sk/ FATİH mah BILDIRCIN,ŞERAFETTİN ARDA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268866)
- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1101.,FEVZİ ÇAKMAK,İSTANBUL sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268016)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2587.,2594.,2596.,2597.,2598.,2599.,2602.,2603.,2605.,2606.,ESKİ EDİRNE ASFALTI sk 11:00-15:30 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268170)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ESKİ EDİRNE ASFALTI,FİLYOS sk// EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-PİRİNÇÇİ mah AKINCI ,CANDAN,ESKİ EDİRNE ASFALTI,GENÇ OSMAN,GÖKÇAM,GÖRGÜLÜ,KORUK,MENDERES,PUSULA,URGAN,UZMAN,YEŞİLIRMAK,ÇAMPINAR,İNEBEY sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 607. sk// SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah AKASYALAR,ALAADDİN TOPUZ,DAMLALAR,ESKİ EDİRNE ASFALTI,FULYA,GÜLLER,HANIMELLER,MİNE,NERGİSLER,ORKİDELER,SÖĞÜTLÜ,VEFA POYRAZ,YASEMİNLER,YILDIZLAR,ÇINARLI sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2269040)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2491.,ATATÜRK sk 13:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2269046)
- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-SİNANPAŞA mah ALTINTAŞ,AŞIK GARİP,IHLAMURDERE,KÜÇÜK REMZİ,YENİLİK,ŞEHİT ASIM sk/ TÜRKALİ mah ALTINTAŞ,BEHÇET NECATİGİL,İMAMZADE,ŞEHİT NURİ sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268076)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1390.,1391.,1392/2.,1393/2.,1395.,1425. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268334)
- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ALKENT 2000 mah DR. HASAN AKGÜN sk// ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 1581.,3026.,3040.,3078.,3080.,3082.,3084.,HADIMKÖY YOLU sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2271058)
- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ASMALI MESCİT mah ENSİZ,GENERAL YAZGAN,MEŞRUTİYET,MÜEYYET,NERGİZ,SOFYALI,YEMENİCİ ABDÜLLATİF,ŞEHBENDER sk/ EVLİYA ÇELEBİ mah AYBASTI,BEDRETTİN,HOŞCAN ÇIKMAZI,KIBLELİZADE,MEŞRUTİYET,ŞİMAL sk/ ŞAHKULU mah ENSİZ,KÜÇÜK HENDEK,OTÇU,İLK BELEDİYE,ŞAH DEĞİRMENİ sk 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2271713)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 353.,354.,357.,360.,408.,410.,412.,413.,414.,416. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2271118)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BAHÇEKÖY MERKEZ mah BADEM ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI,BAHÇEKÖY MERKEZ CAMİ,BALİBEY,BEGONVİL,BEKİR SITKI EVCİMEN,BÜLBÜLCÜ,EMNİYET ÇIKMAZI,ERGENE NEHRİ,HANIMELİ,KARACAOVA,LAVANTA,LEYLANDİ,NİLÜFER,SAKIZ SARDUNYA,SERHATTER,SİPAHİ,TOPUZLU BENT,ULUBATLI HASAN,İNÖNÜ,İPEK YOLU sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2282781)
- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇAKIL mah BEŞEVLER,ÇATALCA sk 17:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2277329)
- İSTANBUL ÇATALCA ilce/ ÖRCÜNLÜ mah ASAR,AYTAÇ ÇIKMAZI,BAŞARAN,BAŞKOMUTAN,ERDOĞAN,ESKİ EDİRNE ASFALTI,IŞIK ÇIKMAZI,KIDEM ÇIKMAZI,KILAVUZ ÇIKMAZI,KINCAL,KIRAÇ,SEFERŞAH,TANSU,TOROS,YAZ,ZENCEFİL,ÇALILI,ÖZKAN,ŞAHİT ÇIKMAZI sk 17:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2277290)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah BALAMİR,DENİZKENT,NENE HATUN,PLATO,TANZİM,TERAKKİ,YALIKENT,YEKTE,YEMENİ,İDEAL sk 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2283307)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah KORHAN,TERAKKİ sk 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2283309)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah ARSLANGAZİ,ATAKAN,AYŞE HANIM,ENSAR,EVRA,FEYYAZ ALTINORAK,GELİNCİK ÇIKMAZI,GÜL,HANIMELİ,HÜRREM,MEHMET ÖZHÜSREV,NİLÜFER,ORKİDE,ORTANCA,SARDUNYA,YONCA,YÜNEM,ÇİĞDEM sk/ SEMİZKUMLAR mah BAYKARA,DİRLİK,FEYYAZ ALTINORAK,HANIMELİ,KARINCA,SARDUNYA,SAİDE HANIM,TAŞKENT,TERAKKİ,VADİ,VEFAKAR sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2283310)
- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KATİPMUSTAFA ÇELEBİ mah ANADOLU,BAHÇELİ HAMAM,BÜYÜK PARMAKKAPI,HASNUN GALİP,KÜÇÜK PARMAK KAPI,SADRİ ALIŞIK,TEL,İSTİKLAL sk/ KULOĞLU mah ALYON GEÇİDİ,AYHAN IŞIK,AĞA KÜLHANI,FAİK PAŞA,GAZETECİ EROL DERNEK,GÜLÜMSEYEN ÇIKMAZI,KOCAAĞA,SADRİ ALIŞIK,TURNACI BAŞI sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2271749)
- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY mah ABDULHAKMOLLA,ADALI,ADALI FETTAH,AYGÜL,BAKKAL,BEYAZGÜL,BOYALIKÖŞK,CEVİZ,DOLAPLIKUYU,DUBARACI,DÜZYOL,EĞLENCE,FRANCALACI,KAMACI,KARAKAVAK,KÖRKADI,KİREÇHANE,KİREÇHANE GEDİĞİ,KİREÇHANE ÇIKMAZI,MUMHANE,NERGİS,OĞUL,SATIŞMEYDANI,SEBZECİ BAYRAM,SEKBANLAR,TAYYARECİ SUPHİ,TEKKECİ,YAĞHANE ÇIKMAZI,ÇELİK,ŞARIK ARIYAK sk/ KURUÇEŞME mah AVİZE ÇIKMAZI,YEŞİLPINAR,YOL,ÇAĞRI,İMAR SİTESİ YOLU sk/ KÜLTÜR mah PALACI,SEKBANLAR sk 09:07-13:07 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2277190)
- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah AHMET ADNAN SAYGUN,AKINCILAR ARALIĞI,AKINCILARBAYIRI,BUĞDAY ÇIKMAZI,COŞKUNLAR,FİDE,KIRBAÇ,KURUÇEŞME ÇIKMAZI,MERDİVEN,MUHTAR ABDULLAH,MUHTAR ALİ RIZA,MUHTAR HÜSEYİN,MUHTAR NURETTİN,YEŞİLPINAR,YOL,ÇAĞRI,ÇEŞMEÇINAR,ÇINARLIÇEŞME,ÖZEFE sk 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2277217)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah BAĞLARÇEŞME sk/ PINAR mah 1222.,1223.,1224.,1225.,1226.,1227.,1229.,1230.,1231.,1232.,1233.,1234.,1237.,1238.,AHMET ARİF sk 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2283433)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah ALSİT VİLLALARI(TOPÇU BAŞIBAĞLAR SK) sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2282783)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah KÜÇÜK HALKALI sk 11:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2284248)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2643.,2644. sk 13:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2284250)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2646.,2647.,2650. sk 15:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2284251)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah BASIN EKSPRES,DEREBOYU sk 04:00-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2284416)