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09 Ocak 2020 Star Yayın Akışı

09 Ocak 2020 Perşembe günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

09.01.2020 06:45 | Son Güncelleme: 09.01.2020 06:4509 Ocak 2020 Star Yayın Akışı

yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

01:00 G.I. Joe: Misilleme

02:30 Sevdim Seni Bir Kere

03:40 Cesur ve Güzel

05:00 Kiralık Aşk

05:20 Benim Tatlı Yalanım

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10:45 Çocuk

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:30 En Güzel Bölüm

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 Star Haber

20:00 Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu

20:00 Dizi


Star, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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