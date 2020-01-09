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09 Ocak 2020 TRT spor Yayın Akışı

09 Ocak 2020 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

09.01.2020 06:45 | Son Güncelleme: 09.01.2020 06:4509 Ocak 2020 TRT spor Yayın Akışı

yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Artı

02:00 Hedef Süper Lig

02:00 Futbol Aklı

03:30 Transfer Gündemi

05:30 Spor Artı

06:30 2019 Derleme

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 2019 Derleme

09:30 Orhan Ayhan'la

10:00 Spor Bülteni

10:45 İngiltere Premier Lig Goller

10:50 2019 Derleme

11:00 Spor Manşet

12:00 2019 Derleme

12:10 Takvim Yaprakları

12:15 Set Sayısı

12:15 Pota Altı

13:00 Spor Bülteni

13:55 İngiltere Premier Lig Panorama

13:55 Spor Kitaplığı

14:00 TBMM-TV

16:00 Gündem Futbol Transfer

17:00 Kamp Günlüğü

19:00 Spor Merkezi

21:00 Spor Ana Haber

21:30 Futbol Aklı

21:30 Transfer Gündemi

23:00 Transfer Gündemi

23:10 Torino – Genoa


Orhan Ayhan, Trt, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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