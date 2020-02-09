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09 Şubat 2020 Kanal d Yayın Akışı

09 Şubat 2020 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

09.02.2020 06:45 | Son Güncelleme: 09.02.2020 06:4509 Şubat 2020 Kanal d Yayın Akışı

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Hekimoğlu

00:45 Yıllar Sonra

02:15 Kuzey Güney

02:45 Gelinim Mutfakta

04:00 Müzik Arası

05:00 Tatlı İntikam

07:00 Akasya Durağı

09:45 D Cumartesi

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda ile Omuz Omuza

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Afili Aşk

14:00 Shrek: Sonsuza Dek Mutlu

15:45 Hekimoğlu

16:15 Zalim İstanbul

19:00 Kanal D Haber Haftasonu

20:00 Shrek: Sonsuza Dek Mutlu

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

21:45 Hekimoğlu

23:30 Hep Yek


Kanal D, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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