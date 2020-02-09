09 Şubat 2020 Kanal d Yayın Akışı

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:15 Hekimoğlu
00:45 Yıllar Sonra
02:15 Kuzey Güney
02:45 Gelinim Mutfakta
04:00 Müzik Arası
05:00 Tatlı İntikam
07:00 Akasya Durağı
09:45 Magazin D Cumartesi
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Afili Aşk
14:00 Shrek: Sonsuza Dek Mutlu
15:45 Hekimoğlu
16:15 Zalim İstanbul
19:00 Kanal D Haber Haftasonu
20:00 Shrek: Sonsuza Dek Mutlu
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
21:45 Hekimoğlu
23:30 Hep Yek