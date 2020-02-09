09 Şubat 2020 Show Yayın Akışı

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
00:15 Çukur
00:30 Ramo
03:00 Ramo
03:15 Çukur
05:30 Cumartesi Sürprizi
06:15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda
08:15 Hayat Güzeldir
10:00 Cumartesi Sürprizi
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Emine
13:15 Tarkan Güçlü Kahraman
14:45 Zemheri
15:00 Ramo
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
20:00 Salako
21:45 Savaş Vadisi