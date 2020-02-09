09 Şubat 2020 Star Yayın Akışı

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

01:30 Sucu Kamil

02:30 Hayalimdeki Gelinlik

03:00 Güzel Köylü

04:30 Türk Müziği

04:30 Güzel Köylü

05:50 Benim Tatlı Yalanım

07:00 Benim Tatlı Yalanım

07:45 Çilek Kokusu

08:00 Çilek Kokusu

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

11:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

12:00 Tülin Şahin ile Moda

12:45 Babil

13:00 Hayalimdeki Gelinlik

15:45 Güvercin

15:45 Sefirin Kızı

18:45 Star Haber

20:00 Görevimiz Tehlike 4

20:00 Güvercin

22:50 Görevimiz Tehlike 4