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09 Şubat 2020 Star Yayın Akışı

09 Şubat 2020 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

09.02.2020 06:45 | Son Güncelleme: 09.02.2020 06:4509 Şubat 2020 Star Yayın Akışı

yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

01:30 Sucu Kamil

02:30 Hayalimdeki Gelinlik

03:00 Güzel Köylü

04:30 Türk Müziği

04:30 Güzel Köylü

05:50 Benim Tatlı Yalanım

07:00 Benim Tatlı Yalanım

07:45 Çilek Kokusu

08:00 Çilek Kokusu

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

11:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

12:00 Tülin Şahin ile Moda

12:45 Babil

13:00 Hayalimdeki Gelinlik

15:45 Güvercin

15:45 Sefirin Kızı

18:45 Star Haber

20:00 Görevimiz Tehlike 4

20:00 Güvercin

22:50 Görevimiz Tehlike 4


Star, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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