09 Şubat 2020 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 İleri Üçlü
00:00 Teknik Analiz
02:00 TFF 1. Lig Özetler
02:00 Lig Raporu
02:30 Stadyum
04:30 İngiltere Premier Lig Özetler
04:30 Süper Lig Özetler
05:00 Teknik Analiz
05:00 İleri Üçlü
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Süper Lig Özetler
07:05 TFF 1. Lig Özetler
07:10 İngiltere Premier Lig Özetler
07:35 Almanya Bundesliga Özetler
07:45 Olimpiyat Yıldızları
07:50 Takvim Yaprakları
07:55 Hava Durumu
08:00 Süper Lig Özetler
08:05 TFF 1. Lig Özetler
08:10 Lig Raporu
08:35 İngiltere Premier Lig Özetler
08:40 İngiltere Premier Lig Goller
08:55 Hava Durumu
09:00 Spor Bülteni
09:55 Hava Durumu
10:00 Süper Lig Özetler
10:00 Süper Spor
10:15 TFF 1. Lig Özetler
10:25 Salto
10:30 İngiltere Premier Lig Özetler
10:55 Hava Durumu
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 Ajans Saati
11:00 Olimpiyat Ateşi
11:55 Spor Kitaplığı
11:55 Hava Durumu
12:00 NBA Saati
12:00 Avrupa Stüdyosu
12:55 Yılport Samsunspor - Afjet Afyonspor
12:55 Takvim Yaprakları
13:00 Spor Bülteni
13:45 Süper Lig Özetler
13:55 Hava Durumu
14:00 Avrupa Stüdyosu
14:00 Yılport Samsunspor - Afjet Afyonspor
15:00 Süper Lig Özetler
15:10 Arel Üni. Büyükçekmece - Anadolu Efes
15:10 Teksüt Bandırma BK - Beşiktaş Sompo Sigorta
16:00 Süper Lig Özetler
16:10 TFF 1. Lig Özetler
16:15 Teksüt Bandırma BK - Beşiktaş Sompo Sigorta
16:15 Arel Üni. Büyükçekmece - Anadolu Efes
17:00 Dakika Skor
17:15 Spor Hafta Sonu
19:00 Dakika Skor
19:00 Spor Hafta Sonu
20:00 Dakika Skor
20:45 Stadyum
21:45 Stadyum
23:30 Teknik Analiz