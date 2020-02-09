09 Şubat 2020 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
00:15 Zaman Matinesi
01:00 1'de Bugün
01:10 Vuslat
01:30 Aileler Yarışıyor
03:20 Baba Can'dır
04:05 Ömür Dediğin
04:35 Küçük Hanımefendi
05:35 Küçük Hanımefendi
05:55 Beni Böyle Sev
07:25 Beni Böyle Sev
08:40 1'de Bugün
08:50 Diriliş Ertuğrul
09:45 1'de Bugün
09:55 Tozkoparan
11:40 Vuslat
11:50 Enine Boyuna
13:15 Türkiye'yi Değiştiren Felaketler - Dumlupınar
14:15 1'de Bugün
14:25 Tutunamayanlar
15:30 1'de Bugün
15:40 Şampiyon
16:55 Tozkoparan
19:00 Ana Haber
20:00 Kalk Gidelim
20:00 Şampiyon