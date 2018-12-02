02 Aralık 2018, 12:04
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1+1 Evde Fuhuş Yapan 9 Kişi, Suçüstü Yakalandı

Bolu'da, polisin 1+1 eve düzenlediği operasyonda 2 kadın ile 7 erkek fuhuş yaptıkları sırada gözaltına alındı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri kent merkezindeki Borazanlar Mahallesi'nde bir evde fuhuş yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, dün gece yarısı bir eve baskın yaptı.

FUHUŞ YAPTIKLARI SIRADA SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Eve giren polis ekipleri 2'si kadın 9 kişiyi fuhuş yaptıkları sırada suçüstü yakaladı. Polis, E.Y.(32) ve N.D.(30) isimli kadınlar ile evde bulunan S.E., A.S., S.D., S.V., Y.E., H.O. ve L.A.'yı gözaltına aldı.

İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, idari para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakıldı.

Polis,Bolu
02 Aralık 2018 Pazar 12:04



YORUMLAR (17)
YASAK: Ne para cezası, onları cinsel organlarından meydanlarda asacaksın, pislikler
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..: Otele gidince en azından kimliğin belli.günlük aylık kira yasaklansın.denetlenemediği açık.
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GÜNÜBİRLİK DAİRELERE HAYIR...: günübirlik kiralık daireler yasaklanmalı. her ilde eşyalı kiralık apart daire sütüdio daireler çoğaldı . kimlik bildirimi yok . kimin ne amaçla konakladığı belli değil. emniyetçe aranan kişiler böyle yerlerde rahatça konaklayabiliyorlar . böyle yerler acilen yasaklanmalı. böyle yerlerde fuhuşta olur kaçaklarda saklanır
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KAHYA YAHYA: Aynı Şanlıurfa gibi 2 kadın 7 erkek
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ATAKAN: galiba çok moda yapmaya basladılar evlılık belgesının anlamı yavas yavas kayboluyor gibi
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