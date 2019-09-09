1,4 milyon dolarlık güvercinin yavruları şampiyon olmak üzere yetişiyor

Belçikalı güvercin yetiştiricisi Joel Verschoot, müzayedede 1,4 milyon dolara sattığı Armando adlı güvercininin yavrularını da uçuş şampiyonu olmaları için eğitiyor.



Belçikalı güvercin yetiştiricisi Joel Verschoot Mart ayında gerçekleştirilen açık artırmada, Armando adındaki flaman cinsi güvercinini 1,4 milyon dolara satmıştı. Müzayedede bir Çinli tarafından satın alınan Armando, dünyanın en pahalı güvercini unvanını almıştı. Armando'yu yetiştiren Verschoot aldığı milyonlarla emekliliğin tadını çıkarmak yerine Armando'nun yavrularını yetiştiriyor. Armando sayesinde Avrupa'nın en iyi güvercin yetiştiricisi olarak anılan Verschoot, Armando'nun dişi ver erkek yavrusunu günde 10 saat eğitiyor ve yavrularının Armando'yu geçeceklerine inanıyor. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA