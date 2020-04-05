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1.4 Milyon E-Kitap Ücretsiz Olarak Erişime Açıldı

Ulusal Acil Durum Kütüphanesi internet arşivini erişime açtığını açıkladı. İnternet arşivine kayıtlı 1.

05.04.2020 15:51 | Son Güncelleme: 05.04.2020 15:51
1.4 Milyon E-Kitap Ücretsiz Olarak Erişime Açıldı
Ulusal Acil Durum Kütüphanesi internet arşivini erişime açtığını açıkladı. İnternet arşivine kayıtlı 1.4 milyondan fazla kitabın e-book formatına ücretsiz olarak erişilebilecek. Yayınlar 30 Haziran tarihine kadar bütün dünyanın erişimine açık olacak. Dünya çapında, araştırma makalelerine erişim talebine cevap olarak böyle bir karar alındığı belirtildi. Arşiv erişim imkanı için öncelikle bekleme listesine başvuruda bulunması gereken kullanıcılar, bu adımı atlayarak doğrudan acil durum kütüphanesinde yer alan araştırma makalelerine erişebilecek. 1.4 milyon kitap ücretsiz oldu Koronavirüs salgını nedeniyle binlerce kişi evlerinde ve bilgi almak için internet kaynağını kullanıyor. Acil durum kütüphanesi internet arşivini tam da bütün dünyanın ihtiyaç duyduğu bir zamanda ücretsiz olarak kullanıma sundu.

Sanal kütüphane kullanıcı kitlesinin ağırlık olarak öğrencilerden ve bilim insanlarından oluşması bekleniyor. Kütüphanenin 30 Haziran tarihine kadar ücretsiz olarak kullanılabileceği, ABD Ulusal Acil Durum planlamasında bir değişiklik söz konusu olursa sürenin uzatılabileceği ifade edildi. Acil durum kütüphanesi internet arşivi Phillips Akademi Andover ve Marygrove Koleji'nin tüm yayınlarına, Trent Üniversitesi yayınlarının çoğuna ve Dünya genelinde bağlantı kurulabilen sanal kütüphanelerin neredeyse tamamının arşivine erişim imkanı sunuyor.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Teknoloji
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Haberler ›› Teknoloji ››1.4 Milyon E-Kitap Ücretsiz Olarak Erişime Açıldı - Haberler

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