1.4 Milyon E-Kitap Ücretsiz Olarak Erişime Açıldı
Ulusal Acil Durum Kütüphanesi internet arşivini erişime açtığını açıkladı. İnternet arşivine kayıtlı 1.
05.04.2020 15:51 | Son Güncelleme: 05.04.2020 15:51
Sanal kütüphane kullanıcı kitlesinin ağırlık olarak öğrencilerden ve bilim insanlarından oluşması bekleniyor. Kütüphanenin 30 Haziran tarihine kadar ücretsiz olarak kullanılabileceği, ABD Ulusal Acil Durum planlamasında bir değişiklik söz konusu olursa sürenin uzatılabileceği ifade edildi. Acil durum kütüphanesi internet arşivi Phillips Akademi Andover ve Marygrove Koleji'nin tüm yayınlarına, Trent Üniversitesi yayınlarının çoğuna ve Dünya genelinde bağlantı kurulabilen sanal kütüphanelerin neredeyse tamamının arşivine erişim imkanı sunuyor.
Kaynak: Tamindir
Etiketler: Teknoloji