1,5 aydır şantiyesine gelen tilkiyle dostluk kurdu

1,5 aydır şantiyesine gelen tilkiyle dostluk kurduYOZGAT - Yozgat'ın Yerköy ilçesinde iş adamı Ertuğrul Coşar'ın 1,5 aydır şantiyesine yiyecek aramaya gelen tilkiyle kurduğu dostluk görenleri şaşırtıyor.50 yaşındaki iş adamı Ertuğrul Coşar, yaklaşık 1,5 ay önce şantiyesine gelen tilkiyi her gün elleriyle besliyor. Tilki ile kurduğu dostluğu anlatan Coşar, "1,5 ay önce ailemle, çocuklarımla birlikte şantiyeye piknik yapmaya gelmiştik. Bir anda çok yakınımızda davetsiz bir misafir olan tilkinin dolaştığını gördüm. İlk başta kedi zannettim fakat tilkinin insanlara bu kadar çok yaklaştığını görünce de ailecek çok şaşırdık. Tilkiye burada yiyecek verdim ve o günden sonra her gün aralıksız olarak şantiyeme geliyor ve onunla yiyeceğimi paylaşıyorum. Bizimle dostluk kuran tilki şantiyeme gelerek 1-1,5 saat dolaşıyor, karnını doyuruyor ve tekrar yuvasına dönüyor" diye konuştu.Tilkiyle olan dostluğunu her fırsatta kameraya kaydettiğini ve zaman zaman öz çekim yaptığını açıklayan Coşar, "Daha önce şantiyeme haftada bir veya iki kez gelirdim Tilkiyle kurduğumuz dostluktan sonra artık her gün onu görmek ve karnını doyurmak için şantiyeye gidiyorum. Her gün alışveriş yaptığım marketin çalışanları daha önceye göre fazla yiyecek aldığımı soruyor. Ben de 'Tilki dostum var, her gün ona yiyecek götürüyorum' deyince herkes şaşkınlıkla gülüyor. Hayvanları her zaman çok sevmişimdir. Ama doğada yaşayan tilkiyle dostluk kurabilmek daha farklı bir duygu. Tilki de beni sevdi gibi, şantiyemdeki odamda her gün müzik dinlerim, belki müziği sevmiştir. Bizim şantiyede çalacak tavuk falan da yok, her yer taş. Tilki yanımıza düşman gibi gelmedi, dost gibi geldi ve sevimliliği ile her gün mükafatını fazlasıyla alıyor" dedi.