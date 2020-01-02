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1,5 aylık hamile olduğu iddia edilen Sıla paylaşımıyla kafa karıştırdı

Hamile olduğu iddia edilen şarkıcı Sıla, sosyal medya hesabından kafa karıştıran bir paylaşımda bulundu. Ünlü şarkıcı, sevgilisi Hazer Amani'yi de etiketlediği "Her şey yeni" notuyla dikkat çekti.

02.01.2020 16:52 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:56

Geçtiğimiz yıl Şubat ayında arabanın içinde sarmaş dolaş görüntülenen ve Hazer Amani olaydan birkaç ay sonra aşklarını ilan etmişti. Mutlu bir birliktelik yaşayan ünlü çift, 13 Ocak'ta nikah masasına oturma kararıyla herkesi şaşırtmıştı. Yıldırım nikahı kararına hamilelik iddialarının sebep olduğu konuşulan çiftten dikkat çeken bir paylaşım geldi.

1,5 AYLIK HAMİLE

Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programının haberine göre ise: İlişkisini göz önünde yaşayan Sıla Gençoğlu, 1,5 aylık hamile. Yaşı daha fazla ilerlemeden anne olmak isteyen 39 yaşındaki Sıla, bu şansı kaçırmamak için sevgilisiyle evlilik kararı aldı. Sıla'nın geçtiğimiz aylarda Kıbrıs'a giderek anne olabilmek için yumurtalıklarını dondurduğu da öne sürülmüştü.

"HER ŞEY YENİ"

Hamilelik iddiaları karşısında sessizliğini koruyan güzel şarkıcı, son yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı. Uzun, bol bir kazak ve etek tercih eden Sıla'nın salıncakta verdiği pozuna "Her şey yeni. Cebimde yeni şarkılar gıcır gıcır. Muhabbetler ileri, yeni. Planlar, programlar heyecanlı, yeni. İçime bakıyorum, iyi, hamdolsun çok iyi. O zaman sallan sallan dur." notunu düşmesi hamilelik iddialarını daha da güçlendirdi.

NİKAH İÇİN KESENİN AĞZINI AÇTILAR

1 yıllık ilişkilerini nikah masasına taşımayı planlayan ünlü çift, Roma'da evlenecek. Nikah törenine çiftin ailelerinin yanı sıra yakın dostları da katılacak. Çift, nikah töreni için 130 bin TL harcayacak.

1,5 aylık hamile olduğu iddia edilen Sıla paylaşımıyla kafa karıştırdı

Hazer Amani, Sıla, Magazin


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