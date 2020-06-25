1,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Niğde'de 1 kilo 556 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

25.06.2020 15:46 | Son Güncelleme: 25.06.2020 16:21
Niğde'de 1 kilo 556 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik çalışmada uyuşturucu madde temin edeceği değerlendirilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin kaldıkları evde narkotik köpeğiyle yapılan aramada lavabonun altına gizlenmiş 1 kilo 556 gram sentetik uyuşturucu ve mouse şeklinde hassas terazi ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor. 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: AA

Etiketler: Narkotik, Niğde, 3. Sayfa, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler
Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler
Görüntü Türkiye’den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
Gelecek Partisi’nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65’lik simitçi, ’Cezaevinde benimle alay ediyorlar’ diyerek tahliyesini istedi
Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini istedi
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Haberler››3. Sayfa››1,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

16:21: Hindistan'da yıldırım düştü: 23 ölü - Haberler 16:19: Mersin'de 26 kök Hint keneviri ele geçirildi - Haberler 16:17: Son Dakika | Bakanların Kayseri temasları - Haberler 16:17: Koronavirüs: Cizre'de Covid-19 vakalarında 'normalin üstünde artış' iddiası - Haberler 16:17: Erzurum'da 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı - Haberler 15:55: Park halindeki minibüsün aynasını parçalayan vatandaş kameraya yakalandı - Haberler 15:54: Sırbistan'da ilk kez başörtülü bir kadın milletvekili seçildi - Haberler 14:55: Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler 13:17: Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı 13:04: Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu