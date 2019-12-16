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1,5 metre uzunluğunda, 2 ayaklı hayvan iskeleti 'Su Samuru'na ait çıktı

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde 1,5 metre uzunluğunda, 2 ayaklı hayvan iskeletinin 'Su Samuru' olduğu ortaya çıktı.

16.12.2019 17:08 | Son Güncelleme: 16.12.2019 17:131,5 metre uzunluğunda, 2 ayaklı hayvan iskeleti 'Su Samuru'na ait çıktı
'un ilçesinde 1,5 metre uzunluğunda, 2 ayaklı hayvan iskeletinin 'Su Samuru' olduğu ortaya çıktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Trabzon Şube Müdürlüğü ekipleri 9 Aralık 2019 tarihinde hayvan iskeleti görüldüğüne dair gelen bir ihbar üzerine Beşikdüzü ilçesindeki Şahmelik mahallesine gitti. Burada hayvan iskeletine ulaşan Milli Parklar ve veteriner ekipleri yaptıkları incelemede hayvan iskeletinin yaklaşık iki yıllık olduğunu ve başka bir hayvanla boğuşma sonucu öldüğünü tespit etti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Trabzon Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, hayvan iskeletinin 'Su samuru'na ait olduğunun anlaşıldığı belirtilerek, "Kafatasının olmadığından net olmamakla birlikte anatomik yapısının ve mahallinde bulunan post parçalarının incelenmesinde su kaynakları yakınında bölgemizde bolca bulunan yaklaşık 70 cm uzunluğunda 4 ayaklı memeli türünden su samuru olduğu kanaatine varılmıştır" ifadelerine yer verildi. - TRABZON

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Beşikdüzü, Trabzon, Güncel

Kaynak: İHA

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