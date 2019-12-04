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1.5 metrelik yılan ile oyuncak oynar gibi oynadı

Kayseri'de yaklaşık 1.5 metre uzunluğundaki yılanı yakalayan Sarıca mahallesi muhtarı Bekir Ulusoy, yılan ile oyuncak oynar gibi oynadı.

04.12.2019 12:47 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:521.5 metrelik yılan ile oyuncak oynar gibi oynadı
'de yaklaşık 1.5 metre uzunluğundaki yılanı yakalayan Sarıca mahallesi muhtarı Bekir , yılan ile oyuncak oynar gibi oynadı.

Develi ilçesine bağlı Sarıca mahallesinde mezarlık yapımında işçilerle birlikte çalışan mahalle muhtarı Bekir Ulusoy, arazide gördüğü yılanı elindeki küreği kullanarak yakaladı. Yılanı gören diğer işçiler hayretler içinde kalırken yılan, muhtar Bekir Ulusoy'un iki eline dolandı.

Yaklaşık 1.5 metre uzunluğundaki yılan ile oyuncak oynar gibi oynayan muhtar Bekir Ulusoy, bir süre sonra yılanı yeniden doğal yaşam alanına bıraktı. - KAYSERİ

Kayseri, ulusoy, Güncel

Kaynak: İHA

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