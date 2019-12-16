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1,5 milyon liralık vurgun yapan 7 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP'te, trafolardan elektrik kablosu ve kamu kurumlarından hırsızlık yaparak devleti 1,5 milyon lira zarara uğrattıkları iddia edilen 7 kişi, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

16.12.2019 14:26 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:261,5 milyon liralık vurgun yapan 7 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP'te, trafolardan elektrik kablosu ve kamu kurumlarından hırsızlık yaparak devleti 1,5 milyon lira zarara uğrattıkları iddia edilen 7 kişi, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı zamanlarda, elektrik kabloları ve kamu kurumlarından klima çalındığı ihbarıyla harekete geçti. Çalışma başlatan polis ekipleri, kamu kurumlarının çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelediklerinde hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin M.H.H., F.P., İ.A., N.P., M.K., S.K., M.K. olduğunu belirledi. , takibe aldığı şüphelileri adreslerine yaptığı eş zamanlı operasyonlarla gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise çalıntı olduğu belirlenen malzemeler ele geçirilirdi. Emniyetteki sorgularında çok sayıda suç kayıtları olduğu öğrenilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.



Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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