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1.5 MİLYON TURİST HEDEFLİYOR
24.07.2019 13:11
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Kaynak: DHA
Festivalde, horon oynayan kadınları elle taciz eden sapık, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
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