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1,5 tonluk "Herkül" alıcısını bekliyor

Elazığ'da besici Hayri Ataş, "Herkül" ismini verdiği 1,5 tonluk boğasını satışa sundu.

06.08.2019 11:03 1,5 tonluk
Elazığ'da besici Hayri Ataş, "Herkül" ismini verdiği 1,5 tonluk boğasını satışa sundu.
Bayramın yaklaşması dolayısıyla kurban pazarlarında hareketlilik artarken besiciler, büyük emekle yetiştirdikleri kurbanlıkları görücüye çıkarıyor.
Kovancılar ilçesi Heybet Mahallesi'nde besici Hayri Ataş (43), "Herkül" isimli simental cinsi 1 ton 500 kilogramlık boğayı, 23 bin liradan satışa sundu.
"Çocuklarımdan kıstığımı ona verdim"
Ataş, AA muhabirine, bu cins hayvanların bakımının kolay olmadığını, büyük emek sonucunda büyütüldüğünü söyledi.
İki yaşındaki boğasını ilk doğduğunda 3 ay boyunca sadece anne sütü ardından buzağı yemi ile beslediğini belirten Ataş, onun gelişmesi için büyük fedakarlık yaptığını kaydetti.
Boğasının bakımını itinayla yaptığını aktaran Aktaş, ailece Herkül'ü çok sevdiklerini, onu özel olarak beslediklerini dile getirdi.
Aktaş, şöyle konuştu:
"Çocuklarımdan, yediklerimden kıstığımı ona verdim. En iyi bir şekilde hayvanıma baktım. En iyi yemden verdim, hastalandığı anda veterinere götürüp ilaç aldım. Havaların sıcak olduğu zamanlarda onu özel sabunla yıkadık. Haftada bir yıkanmazsa rahat etmiyor. Temiz olduğu zamanda üzerine sinek konmuyor ve rahat dinlenebiliyor. Doğduğundan bu yana bebeğimiz gibi baktık. Çok sağlıklı büyümesi için elimizden geleni yaptık. Yemedim yedirdim, içmedim içirdim. Gece ahırda kendisini görmeden rahat edemiyorum."
"Mecburen satmak zorundayız"
Herkül'ün iyi yetişmesi için uykusundan feragat edip bakımını yaptığını dile getiren Aktaş, ona sevgisini göstermediği gün, uyuyamadığını söyledi.
Aktaş, "Çocuklarımın rızkını Herkül ile paylaştım. Bebek gibi baktığım Herkül'den ayrılmak benim için çok zor olacak. Ancak artık ayrılma vakti geldi, mecburen satmak zorundayız. Gece gündüz demeden ilacını, suyunu, yemini verdim, bakımını yaptım."

Kovancılar, Elazığ, Anne, Güncel

Kaynak: AA

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