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1,5 tonluk 'Süleymanpaşa'nın fiyatı 30 bin lira

TEKİRDAĞ'da kurulan hayvan satış pazarında 30 bin liraya satışa çıkarılan 'Süleymanpaşa' adlı boğa, büyük ilgi gördü.

07.08.2019 14:57 1,5 tonluk 'Süleymanpaşa'nın fiyatı 30 bin lira
TEKİRDAĞ'da kurulan hayvan satış pazarında 30 bin liraya satışa çıkarılan 'Süleymanpaşa' adlı boğa, büyük ilgi gördü.
Kurban Bayramı'na günler kala kurbanlıklar, satış noktalarında görücüye çıktı. Merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karadeniz Mahallesi'nde kurulan hayvan satış pazarında yoğunluk  oluşmaya başladı.  30 bin liradan satışa sunulan 'Süleymanpaşa' adlı 1,5 ton ağırlığındaki boğa ise pazarın gözdesi oldu. Boğanın sahibi Tamer Ülkü, "Boğamızı 2,5 senedir besliyoruz. Pazara getirdik, hayırlı kısmetlerini arıyoruz. Canlı kilosu 1,5  ton. Adı Süleymanpaşa, Yonca otuyla besledik. Gözümüz gibi baktık. Pazarın gözdesi Süleymanpaşa'mız" dedi.




Kurban Bayramı, Süleymanpaşa, Karadeniz, Güncel

Kaynak: DHA

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