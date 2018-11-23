23 Kasım 2018, 14:13
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1,5 Yaşındaki Bebeğini Dövdüğü İddia Edilen Baba Tutuklandı

Çanakkale'de annesinin hastaneye götürdüğü 1,5 yaşındaki bebeği dövdüğü öne sürülen baba, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde annesinin hastaneye götürdüğü 1,5 yaşındaki kız bebeğin dövüldüğü belirlendi. İfadesi alınmak istenen anne, poliste sustu, savcılıkta ise kızını eşinin dövdüğünü anlattı. Bunun üzerine gözaltına alınan baba Fırat Şemsettin A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

VÜCUDUNDA MORLUKLAR GÖRÜNCE POLİSİ ARADI

Bayramiç ilçesinde yaşayan Emine A. (27), 1,5 yaşındaki kızı E.A.'yı Bayramiç Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede, rahatsızlandığı söylenen bebeği muayene eden doktor, minik kızın vücudunda morluklar olduğunu gördü. Durumu polise bildirdi.

ANNE POLİSTE SUSTU, SAVCILIKTA KONUŞTU

Emniyette ifadesine başvurulmak istenilen Emine A., burada susma hakkını kullandı. Emine A., sevk edildiği adliyede savcıya verdiği ifadede ise eşinin bir süredir kızını dövdüğünü anlattı.

BABA TUTUKLANDI

Polisler, bebeği dövdüğü iddia edilen baba Fırat Şemsettin A.'yı gözaltına aldı. Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Fırat Şemsettin A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Şemsi Tebrizi,Çanakkale,Bayramiç
23 Kasım 2018 Cuma 14:13



YORUMLAR (14)
X MAN: PİSLİK
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ZEYNEP AŞKIM: ne olacak şimdi 5 çocuk yapın diyorlardı adam 2 de kafayı yedi 1600 askeri ücret kiraya yetmiyor ülkenin yarısı aç
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AHMET BEGİM: bu alçağın elinden alınmalı bu çocuklar. Bu kadın da bu adam bozuntusundan dayak yemiştir. kadına ve çocuğa bu kötü muameleyi yapanları afv etmeycekler.
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SAYDAM: O çocuğa kalkan ellerin, kolların kurusun inşallah. . . .
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MAVİKURT: Dövme yaptırmayı biliyorsun çocuğa bakmayı mı bilmiyorsun . . . siz. Daha bebek nasıl vuruyorsun.
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