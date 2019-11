- 1,5 yaşındaki çocuğun her iki böbreğinde de taş çıktıKONYA - Konya 'da kusma ve karın ağrısı nedeniyle hastaneye götürülen 1,5 yaşındaki çocuğun her iki böbreğinde de taş çıktı. Her iki taş da yapılan ameliyatla çıkarıldı. Konya'da yaşayan Fatih ve Refiye Uysal çiftinin tek çocuğu olan 1,5 yaşındaki Şerife Şeyma, yaklaşık 3 ay önce karın ağrısı nedeniyle sürekli ağlamaya ve huysuzlanmaya başladı. Minik Şerife Şeyma'nın yemeden içmeden kesilmesi ve sürekli kusması üzerine ailesi, küçük çocuğu kontrol ettirmek için Özel Medova Hastanesine getirdi. Burada yapılan tetkiklerin ve çekilen tomografinin ardından minik Şerife Şeyma'nın her iki böbreğinde de taş olduğu ve huysuzluklarının bundan dolayı meydana geldiği tespit edildi. Kırılarak vücuttan çıkarılamayacağı anlaşılan taşlar, kapalı gerçekleştirilen başarılı bir ameliyatla minik Şerife Şeyma'nın vücudundan çıkarıldı. 1,5 yaşındaki çocuk hastanedeki son kontrollerinin ardından taburcu oldu.Ameliyatı gerçekleştiren Üroloji Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Buldu, minik Şerife Şeyma'nın tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, karın ağrıları, kusma ve beslenme bozukluklarıyla, dış merkezli yapılan tetkiklerinde her iki böbreğinde 1,5 santim taş saptanması üzerine geldiğini söyledi. Doç. Dr. Buldu, "Yaptığımız değerlendirmede taşın çocuğun bu şikayetlerinin sebebi olduğunu teyit ettik. Bundan sonra çocuğumuza mini perkütan nefrolitotomi dediğimiz bir ameliyatı yaparak her iki böbreğindeki taşları ayrı birer seansla temizleyerek taşlardan kurtarmış olduk. Taşın analizini yaparak da aynı zamanda taşın tekrarlamasını engelleyecek ilaç tedavisine de başlama imkanına kavuştuk. Çocuğumuzun her iki böbreğinde, böbreğin ana idrar toplama havuzcuğunda 1,5 santim çapında, ölçümlerimizde oldukça sert olduğunu gördüğümüz, ses dalgasıyla kırmaya uygun olmadığını değerlendirdiğimiz bir taş mevcuttu. Bu taşlarda tedavi seçeneği olarak sırttan yapılan küçük bir kesiyle böbreğin içerisine girip, kapalı bir ameliyat şeklinde olan perkütan nefrolitotomi ile taşları temizlemek mümkün. Hastanemizde de biz bu yöntemi tavsiye ettik ve hastamızda uygulama şansı bulduk" şeklinde konuştu."İdrar yolu enfeksiyonları ihmal edilmemesi gereken bir olgudur"Çocuklarda taş hastalığının erişkinlerdeki kadar sık olmasa da görülebilen bir durum olduğunu kaydeden Doç. Dr. Buldu, "Çocuk taş hastalığında altta yatan sebep çoğunlukla çocuklarda metabolik rahatsızlıklar dediğimiz, böbreklerde ve kanda elektrolit seviyelerdeki idrarla atılan elektrolit ve minerallerin seviyelerindeki anormallikten kaynaklanmaktadır. İlk planda böbrekleri taştan temizlemek gerektiği gibi, uzun vadede ise taşların tekrar oluşumunu engelleyecek ilaç tedavileri ve yaşam tarzı değişiklikleri önem arz etmektedir. Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonları ihmal edilmemesi gereken bir olgudur. Özellikle tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarında muhakkak altta yatan anatomik bir sebep olabileceği düşünülmeli ve bunların araştırılması ihmal edilmemelidir. Bazen ilaç verilip durum tedavi edilmekte fakat altta yatan sebep düzeltilmediği için bu durum tekrarlamakta ve böbreklerde kalıcı hasar ortaya çıkmaktadır. Ailelerimizin özellikle bu konuda uyanık olmasını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.Minik Şerife Şeyma'nın babası Fatih Uysal ise kızında, çok şiddetli bir şekilde karın, böbrek ağrısı bulunduğunu, bu sebeple sürekli uykusuzluk ve huysuzluk yaşadığını belirtti. Ameliyatın iyi geçtiğini de söyleyen baba Uysal, ailesinde daha önce hiç taş hastalığı bulunan birisinin olmadığını, bu durumun ilk defa kızlarında gerçekleştiğini dile getirdi.