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1,5 yaşındaki Efe, su kanalında boğuldu

KONYA'da evlerinin yakınındaki su kanalına düşen 1,5 yaşındaki Efe Kılıç, boğuldu.

20.08.2019 15:43 1,5 yaşındaki Efe, su kanalında boğuldu
KONYA'da evlerinin yakınındaki su kanalına düşen 1,5 yaşındaki Efe Kılıç, boğuldu.
Olay, Karatay ilçesi Başak Mahallesi Kulicyolu Sokak'ta meydana geldi. Sokakta kendisinden büyük çocuklarla oynayan Efe Kılıç, evlerinin yakınında bulunan su kanalına düştü. Bir süre sonra Efe'yi suda hareketsiz halde gören çocuklar, durumu aileye haber verdi.
Yakınları tarafından sudan çıkarılan Efe, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Karatay, EFE, Güncel

Kaynak: DHA

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