Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Diyarbakır İl Temsilcisi Mahmut Yağmur, "Geçen yıl 80 civarında kurs açtık. 1,5 yılda yaklaşık 70 bin kişiye yönelik çalışma yaptık." dedi.Yağmur, yaptığı açıklamada ilkokul, lise, üniversite öğrencileri ve çalışan gençlere ve kadınlara yönelik çok kapsamlı çalışmalar yaptıklarını söyledi.Diyarbakır'da yaptıkları çalışmalara çok önem verdiklerini vurgulayan Yağmur, şöyle konuştu:"Diyarbakır, Anadolu'ya İslam'ın açıldığı kapıdır. Diyarbakır, huzurla ve barışla tanıştıktan sonra Anadolu, İran ve İslam coğrafyası İslam ile tanışmıştır. Bu yüzden, bu kenti önemsiyoruz. Burada çalışma yapmayı bir şeref, bir onur ve bir vazife olarak görüyoruz. İnsanlık medeniyeti için bu çalışmayı Diyarbakır'da yapma gayretindeyiz.""Geçen yıl 80 civarında kurs açtık. 1,5 yılda yaklaşık 70 bin kişiye yönelik çalışma yaptık." diyen Yağmur, şunları kaydetti:"Gençlerimizin maneviyatı gelişsin, geçmişini de öğrenip sahip çıkmasını istiyoruz. Bunun için çaba gösteriyoruz. Gençlerimizde öz güven problemi var. Sadece Diyarbakır olarak bunu düşünmüyoruz. Bütün ümmet coğrafyası ve mazlum insanların özgüven sorunu var. Baskı ve sömürüden dolayı."Milli Eğitim Bakanlığı ile koordinasyon halinde çalıştıklarını vurgulayan Yağmur, 1 Temmuz itibariyle yaz okulu ve yaz kamplarının başlayacağını aktardı.TÜGVA'nın çalışmalarını ve yaptığı faaliyetleri şeffaf bir şekilde yürüttüğünü vurgulayan Yağmur, "Çocuklarımızı şiddet, anarşi ve saygısızlık gibi unsurlardan uzak kalması için çalışmaları sürdürüp, gençlerimizi insani ve medeni ahlak noktasında yetiştirmeye çalışıyoruz." diye konuştu."Fırsatı kaçırmasınlar"TÜGVA Diyarbakır Ortaokul İl Koordinatörü Sadık Yıltaş ise faaliyetlerini gönüllülük esasına göre yaptıklarını ifade ederek, şunları söyledi:"Burada yaptığımız eğitimler yaz tatilinde öğrenciler için çok güzel bir fırsat. Çocuklar burada manevi eğitimle beraber, sosyal ve kültürel etkinlikler yapıyor. Velilerin buradaki altın fırsatı kaçırmamasını tavsiye ediyoruz."