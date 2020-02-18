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1.65 gram bonzai ile yakalanan 3 kişi tutuklandı

Adana'da bir evde yapılan aramada 1.65 gram bonzai ele geçirildi.

18.02.2020 10:20 | Son Güncelleme: 18.02.2020 10:201.65 gram bonzai ile yakalanan 3 kişi tutuklandı
'da bir evde yapılan aramada 1.65 gram bonzai ele geçirildi. Evde bulunan 3 zanlı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Yüreğir ilçesine bağlı Yamaçlı Mahallesi'nde bir evde bonzai satıldığı ihbarını aldı. Adrese baskın düzenleyen polis evde yaptığı aramada 1.65 gram bonzai ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Polis evde bulunan Alperen A. (21), Emre M. (27) ve Soner Y.'yi (36) gözaltına aldı. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete getirildi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan 3 zanlı da tutuklandı. - ADANA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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