1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası

04 Aralık 2018 Salı 15:03



04 Aralık 2018 Salı 15:03

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, 2018 yılında Denizli'de Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 1 milyon 136 bin 697 çağrının yüzde 43'ünün gereksiz çağrılardan oluştuğunu belirterek, ekiplerin gereksiz meşguliyetini önlemenin insan hayatını kurtarmada önemli olduğunu kaydetti.Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin tanıtımı ve halkın farkındalığını arttırabilmek acıyla 1-7 Aralık'ın 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası olarak kutlandığını ifade etti.112 Acil Sağlık Hizmetleri'nin herhangi bir acil hastalık veya yaralanma halinde vatandaşın olay yerinden, günün 24 saatinde 112 Acil Çağrı hattını aramasıyla başladığını vurgulayan Öztürk, şu ifadelere yer verdi:"Çağrılar acil durumuna göre değerlendirilir, olay yerine en yakın ve en uygun istasyondan tam donanımlı ambulans görevlendirilir ve ekip ulaşana kadar arayan kişiye ilk yardım bilgisi verilir. Hasta, ya da yaralıya olay yerinde gerekli tıbbi müdahale yapılarak ihtiyaç varsa tedavi göreceği hastaneye nakli sağlanır. Denizli'de 33 istasyonda 107 ambulans ve 421 sağlık çalışanıyla acil sağlık hizmeti veriyoruz. Kar paletli ambulans, 4 yaralı taşıma kapasiteli ambulans, yoğun bakım ve obez ambulansı ile 2 motosikletli acil müdahale ekibimiz bulunuyor. Gerektiğinde Hava Operasyon Merkezi ile irtibata geçilerek ülkemiz genelinde değişik noktalarda bulunan 16 ilde 17 ambulans helikopter ve 3 ambulans uçak ile hizmet vermekteyiz. 112 Acil Çağrı merkezine gelen çağrılara, ekiplerimiz merkezde 4.18 dakika, kırsalda 12.22 dakika olmak üzere ortalama 7.36 dakikada vakaya ulaşmaktadır."Çağrı merkezinin acil vakalar dışında aranmaması gerektiğine işaret eden Öztürk, "2018 yılında Denizli'de Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 1 milyon 136 bin 697 çağrının yüzde 43'ü gereksiz çağrılardan oluşmaktadır. Bir insanın hayatını kurtarmak için saniyelerin bile önemli olduğunu düşünürsek çağrı karşılayan personelin ve ambulans ekiplerinin gereksiz meşguliyetini önlemek, daha iyi hizmet verilmesini sağlayacaktır. Ayrıca vatandaşlarımız trafikte ilerleyen ambulansa yol vererek bir hayatın kurtarılmasına yardımcı olacaklarından dolayı ambulansın geçiş önceliğine daha duyarlı olmaları gerekmektedir." ifadelerini kullandı.