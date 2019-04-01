1-7 Nisan Haftası Burç Yorumları

KOÇ : Duygu ve düşünce dengesini kurabileceksiniz. Kredi, ek gelir gibi konularda sorun çıkabilir. Hukuki konular, yurt dışı ve eğitim konularında iş yapanlar için bereketli bir hafta olabilir. Arkadaş çevrenizde bazı kopmalar yaşayabilirsiniz. Maddi anlamda şanslı bir hafta.

BOĞA : Kendinizi kısır bir döngü içinde hissedebilir, geçmişe dönük melankoli yaşayabilirsiniz. Kariyer ve konumla ilgili zorluklar söz konusu. Arkadaş çevrenizden aşk veya maddi konularda destek alabilirsiniz. Kredi ve ek kazanç konularında ani şans ve fırsatlar çıkabilir.

İKİZLER : Aktif ve şanslı olacağınız bir hafta. Bekar olanlar arkadaş çevrelerinden birisiyle evliliğe dönük ciddi bir ilişkiye başlayabilirler. Yolculuk, hukuki konular ve eğitimle ilgili aksilikler çıkabilir. Kardeş ve yakın çevrenizle ilgilenmeniz sizin için iyi olabilir.

YENGEÇ : Kariyerinize ve konumunuza odaklanacağınız bir hafta. Özellikle ortaklı iş yapanlar yeni anlaşmalara imza atabilirler. Bu anlaşmalar bereketli olacaktır. Çarşamba gününden itibaren eşinizle veya ortağınızla geçmişten gelen sorunlar gündeme gelerek canınızı sıkabilir.

ASLAN : Yorucu ve yüksek tempolu bir hafta olabilir. Bekarlar arkadaş çevrelerinden birisiyle birlikteliğe başlayabilirler. Çocuğu olanlar çocuklarıyla ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirler. Ek gelir, miras, kredi gibi konularda şanslısınız. Maneviyata yönelmek iyi gelebilir.

BAŞAK : Sağlık sorunu olanlar bu hafta ameliyat olabilirler. Bu ameliyat başarılı geçecektir. Eşinizle duygusal ve stratejik anlamda çok uyumlu hareket edebilirsiniz. Bekarların kısmetinin açılacağı bir hafta. Ailenizden maddi olarak destek alabilirsiniz. Gelen para bereketli olacaktır.

TERAZİ : Eş ve ortaklıklarla ilgili konular ön planda. Geçmiş konuları açmanın bir faydası olmayacak. Sanatsal ve hayal gücünün öne çıktığı işlerde çalışanlar çok güzel sonuçlar alabilirler. Kardeş ve yakın çevreniz tarafından desteklenebilirsiniz. Çocuğunuzbu hafta daha özgür ruhlu olabilir.

AKREP : Hafta başında günlük rutinle, hafta ortasından itibaren ise çocuğunuzla ilgili konular ana temanız olabilir. Yakın çevre ve kardeşlerinizle sorunlar devam edebilir. Çalışanların emeklerinin bereketini alabilecekleri bir hafta. Aile içinde uyum ve mutluluğu yakalayabilirsiniz.

YAY : Sorumluluklarınızı doğru yönetemezseniz kazanç kaybına uğrayabilirsiniz. Sorumluluklarını alanlar ise bereketli gelir elde edebilirler. Çocuğunuzla ilgili ani güzel gelişmeler olabilir. Bekarlar şanslı bir aşka yelken açabilirler. Evliler eşleriyle daha çok vakit geçirebilirler.

OĞLAK : Bedenen yorgun ve bitkin olabilirsiniz. Duygularıyla hareket eden, sanatsal ve yaratıcılık üzerine mesleği olanlar için kariyerde zirveye çıkabilirsiniz. Geçmişte yaptığınız iyilik ve çalışmaların karşılığını alabilirsiniz. İş yerinde beraber çalıştığınız insanlarla uyumu yakalayabilirsiniz.

KOVA : Sevgilinizle ilgili bilmediğiniz bazı şeyleri öğrenmeniz nedeniyle ayrılabilirsiniz. Arkadaş çevrenizden destek alabilirsiniz. Duygusal olarak kendinizi daha özgür hissedebilirsiniz. Maddi kazançlar konusunda oldukça şanslısınız. Kendinizi adadığınız işinizde emeğinizin karşılığı gelebilir.

BALIK : Sosyal çevrenizdeki sorunlar devam ediyor. Bu aralar yalnız takılmak daha iyi gelebilir. Duygusal olarak özgürlükçü olsanız da içe dönük bir ruh halindeolabilirsiniz. Oldukça şanslı ve bereketli olabileceğiniz bir hafta. Bekarlar ciddi bir birlikteliğe başlayabilirler.

Not: Doğum haritası parmak izi gibidir. Burçlar sadece %20 sonuç verir. Yükselen burcunuzu da okumayı unutmayın.Sevgiyle kalın.

Karma Astrolog

Aysun Köşker Koç