1-7 Temmuz haftası burç yorumları

KOÇ : Aile, ev, kardeşlerin ön planda olacağı bir hafta. Duygularınızı abartma ve sorumluluklarla ilgili hayal kırıklıkları yaşamamak için, stratejik davranmanız ve olaylara başka açılardan bakmanızda yarar var. Kadersel olaylar yaşayacaksınız, bu nedenle olaylara uyum sağlamaya çalışmalısınız.

BOĞA : Hafta başında yakın çevre ve Ticaret , hafta sonuna doğru maddi değerlerle daha çok ilgilenmeniz gerekebilir. Gelen paranın gitmemesi için stratejik ve akılcı davranmalısınız. Eşinizle maddi konular nedeniyle ani tartışma çıkabilir. Önemli işlerinizi cuma gününde yapmanız iyi olacaktır.

İKİZLER: Maddi konular haftanın teması. Hafta sonu ise kendinize odaklanabilirsiniz. Eş veya ortağınızla ego mücadelesine girme ihtimaliniz yüksek. Sorumluluklar nedeniyle anlaşmazlık çıkabilir. Bu hafta duygusal değil, akılcı kararlar vermeniz yararınıza. Arkadaşlarla vakit geçirmek iyi gelebilir.

YENGEÇ : Hafta başında daha dışa dönükken, hafta sonu daha içe dönük olabilirsiniz. Geçmişte yaptığınız bir yanlışın faturası bu hafta çıkabilir. Üstünüz veya sizin için otorite konumundaki insanlarla zıtlaşabilirsiniz. Bazı yengeçler ise bu hafta hayatta istedikleri konuma gelme fırsatını yakalayabilirler.

ASLAN : Çarşambaya kadar daha içe dönük, perşembeden itibaren daha sosyal olabilirsiniz. Aşk veya maddi konularla ilgili yanılma ihtimali yüksek. Yolculuğa çıkanlar kafa çarpmalarına dikkat etmeliler. Duygularına güvenerek, doğru stratejiyi yapanlar için istedikleri konuma gelme fırsatı var.

BAŞAK : Arkadaşlar ve hayattaki konumunuz haftanın konuları. Dışarıda çok vakit geçirmeniz sebebiyle ailenizle sorun yaşayabilirsiniz. Arkadaş çevrenizde bir yalan ortaya çıkabilir. Sanatsal ve kreatif konularda çalışanlar için ulaşmak istedikleri yere gelme şansı var. Aileden bereketiniz yüksek.

TERAZİ : Hafta başında günlük rutinler, çarşambadan itibaren ise; yolculuk, Hukuk , eğitim konularıyla ilgilenebilirsiniz. Aile ve ev ile ilgili sorunlar yerine, daha çok kariyer ve hayattaki konumunuza odaklanabilirsiniz. Ticaret yapanlar işten, çalışmayanlar yakın çevreden maddi destek alabilirler.

AKREP : Hafta başı yolculuk, hafta ortasından itibaren ise; ek kazançlar, kredi gibi konular ön planda olabilir. Maddi nedenlerle, kardeş veya yakın çevrenizle bağları koparmaya kadar gidebilecek sorunlar yaşama ihtimaline karşı dikkatli olmalısınız. Doğru iletişimle ve akılcı davranarak sorunu aşabilirsiniz.

YAY : Hafta başı ek gelirler, kredi gibi konular; hafta ortasından itibaren de ortaklı konular ön plana çıkabilir. Eş veya ortağınızla duygusal konularda anlaşmazlıklar ve ego mücadelesi söz konusu olabilir. Ailenizden alacağınız destek ve doğru iletişimle ödeme dengesini sağlama şansı yüksek.

OĞLAK : Hafta başı ortaklı konular, çarşambadan itibaren ise günlük işler ve sağlık konularıyla daha çok ilgilenebilirsiniz. Eşiniz veya ortağınızdan yanıltıcı sözler duyabilirsiniz. Bu hafta her duyduğunuza inanmayın ve gerçekliğini sorgulayın. Kadınlardan alacağınız destekle istediğiniz yere gelebilirsiniz.

KOVA : Bu hafta çocuk, sevgili, aile konuları ön planda. Sizin üzerinizde sözü geçen ve sorumlu olduğunuz kişilerle restleşme ve tartışma ihtimaline karşı dikkatli olmalısınız. Eşiniz veya ortağınızın çalışmalarından gelecek kazançla maddi anlamda rahatlayabilirsiniz. Geçmiş iyiliklerin karşılığı gelebilir.

BALIK : Aile ve yakın çevrenizle ilgilenebilirsiniz. Günlük hayatta bazı yalan haberler duyabilirsiniz. Bu hafta size söylenenlere daha şüpheci yaklaşmanız yararınıza olabilir. Ailenizden kadınların desteğini alabilirsiniz. Yolculuk, hukuk, eğitim gibi konulardaki hayallerinize ulaşabilirsiniz.

Not: Doğum haritası parmak izi gibidir. Burçlar sadece %20 sonuç verir. Yükselen burcunuzu da okumayı unutmayın.Sevgiyle kalın.

Karma Astrolog

Aysun Köşker Koç