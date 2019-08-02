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1 Ağustos 2019 Haberleri

1 Ağustos 2019 Manşet Haberleri.

02.08.2019 00:18 1 Ağustos 2019 Haberleri

Mehmet Ali Erbil, Faruk Bildirici, James Rodriguez, Genel

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01:55   Kırşehir Belediyesinde 13 bankamatik memurunun işine son verildi
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01:00   Bıçakçılar Pazarı'nda Kurban Bayramı hareketliliği