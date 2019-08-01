1 Ağustos Perşembe DHA Spor Gündemi

Dünya Muaythai Şampiyonu Buğra Tugay Erdoğan: Dünya arenasında biz de varız

"Önce kendimi beyin olarak hazırladım"

"Şampiyon unvanımı korumak istiyorum"

"Bir sporcu için eğitim çok önemli"

Antrenör Hacı Doğan: Kürsüde İstiklal Marşı'mızı okutmanın gururu içindeyiz

"Ağır sıklette şampiyon olmak bütün dünyanın önüne geçmek gibi bir şey"

Fenerbahçe Beko Takım Menajeri Cenk Renda: Hedefimiz 4 kupayı da kazanmak

"Fenerbahçe Beko, Avrupa'da bir marka"

"Şu an için bir transfer düşünmüyoruz"

"Böyle bir ekonomik durumda yönetimimiz elini taşın altına soktu"

Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz: TOHM'lardaki entegrasyon başarıyı getirdi

"Uluslararası bir tesise sahip olduk'"

GALATASARAY

10.30 - 17.30 Sarı kırmızılı ekipte yeni sezon hazırlıkları sürecek.

FENERBAHÇE

10.30 Sarı lacivertli kafile, İstanbul'a dönecek.

BEŞİKTAŞ

11.30 - 18.30 Siyah beyazlıların Avusturya kampı devam edecek.

14.00 Başkan Fikret Orman basın toplantısında konuşacak. *CANLI YAYINLAMAYI PLANLAMAKTAYIZ*

TRABZONSPOR

Takım izinli

YENİ MALATYASPOR

21.00 Sarı siyahlı ekip, 2-2'lik ilk maçın rövanşında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'ya konuk olacak.

KASIMPAŞA

Avusturya kampını tamamlayan lacivert beyazlılar, yurda dönecek.

- UEFA Avrupa Ligi'nde 2'nci Eleme Turu rövanş maçları oynanacak.

HAZIRLIK MAÇLARI

18.30 Yukatel Denizlispor - Göztepe