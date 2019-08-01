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1 Ağustos Perşembe DHA Spor Gündemi

Dünya Muaythai Şampiyonu Buğra Tugay Erdoğan: Dünya arenasında biz de varız"Önce kendimi beyin olarak hazırladım""Şampiyon unvanımı korumak istiyorum""Bir sporcu için eğitim çok önemli"Antrenör Hacı Doğan: Kürsüde İstiklal Marşı'mızı okutmanın gururu içindeyiz"Ağır sıklette şampiyon olmak...

01.08.2019 09:31 1 Ağustos Perşembe DHA Spor Gündemi

Dünya Muaythai Şampiyonu Buğra Tugay Erdoğan: Dünya arenasında biz de varız
"Önce kendimi beyin olarak hazırladım"
"Şampiyon unvanımı korumak istiyorum"
"Bir sporcu için eğitim çok önemli"
Antrenör Hacı Doğan: Kürsüde İstiklal Marşı'mızı okutmanın gururu içindeyiz
"Ağır sıklette şampiyon olmak bütün dünyanın önüne geçmek gibi bir şey"

Fenerbahçe Beko Takım Menajeri Cenk Renda: Hedefimiz 4 kupayı da kazanmak
"Fenerbahçe Beko, Avrupa'da bir marka"
"Şu an için bir transfer düşünmüyoruz"
"Böyle bir ekonomik durumda yönetimimiz elini taşın altına soktu"
Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz: TOHM'lardaki entegrasyon başarıyı getirdi
"Uluslararası bir tesise sahip olduk'"

GALATASARAY
10.30 - 17.30 Sarı kırmızılı ekipte yeni sezon hazırlıkları sürecek.

FENERBAHÇE
10.30 Sarı lacivertli kafile, İstanbul'a dönecek.

BEŞİKTAŞ
11.30 - 18.30 Siyah beyazlıların Avusturya kampı devam edecek.
14.00 Başkan Fikret Orman basın toplantısında konuşacak. *CANLI YAYINLAMAYI PLANLAMAKTAYIZ*

TRABZONSPOR
Takım izinli

YENİ MALATYASPOR
21.00 Sarı siyahlı ekip, 2-2'lik ilk maçın rövanşında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'ya konuk olacak.

KASIMPAŞA
Avusturya kampını tamamlayan lacivert beyazlılar, yurda dönecek.

- UEFA Avrupa Ligi'nde 2'nci Eleme Turu rövanş maçları oynanacak.

HAZIRLIK MAÇLARI
18.30 Yukatel Denizlispor - Göztepe



Hacı Doğan, Spor

Kaynak: DHA

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