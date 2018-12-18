18 Aralık 2018, 11:16
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1.amatör Büyükler Futbol Ligi'nde Haftanın Görünümü

1.amatör Büyükler Futbol Ligi

Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi'nde 4.hafta maçları oynandı.

Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi'nde 4.hafta maçları oynandı. B Grubu'nun lideri Malatya İdmanyurdu haftayı kayıpsız geçerken Malatyaspor ile 1966 Malatya Gençlik arasındaki gol düellosunu ise 3-2 sonuçla Malatyaspor kazandı.

1.Amatör Küme Büyükler futbol liginde 6 karşılaşmanın oynandığı dördüncü haftada 17 gol kaydedildi.

Ligin dördüncü haftasında alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Malatyaspor-1966 Malatya Gençlik: 3-2, Malatyagücü-Orduzuspor: 0-2, Hekimhan Girmana-Demirspor: 1-1, Arguvan Belediyespor-Darendespor: 2-2

B Grubu

Hekimhan Belediyespor-Ataköyspor: 0-1, Battalgazi Belediyespor-Malatya İdmanyurdu: 1-2, Sanayispor-Doğanşehir Belediyespor karşılaşması tatil edildi. - MALATYA Hekimhan,Malatyaspor,Malatya,Futbol
Kaynak: İHA

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