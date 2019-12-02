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1.Amatör Küme A Grubunda büyük heyecan

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubunda ligin 10.haftasında oynanan 5 karşılaşma tamamlandı.

02.12.2019 09:11 | Son Güncelleme: 02.12.2019 09:161.Amatör Küme A Grubunda büyük heyecan
Birinci Amatör Küme A Grubunda ligin 10.haftasında oynanan 5 karşılaşma tamamlandı. Aynı puana sahip olan Belediyespor deplasmanda Büyüleyenspor'u farklı yenerek liderliğini sürdürürken, Kayseri Yavuzspor ise rakibi Gençlikspor'u 1-0 mağlup etti. Rakipleri ile aralarındaki puan farkını açan Başakpınar Belediyespor ile Kayseri Yavuzspor adım adım hedeflerine ilerliyorlar.

A Grubu 10.Hafta Sonuçları;

Büyüleyenspor 2-6 Başakpınar Belediyespor

Amarat Gençlikspor 0-1 Kayseri Yavuzspor

Argıncıkspor 4-2 Esentepespor

Güneşspor 3-2 Yeni Esenspor

Yerköyspor 1-3 Erciyes Reşadiye Gençlikspor - KAYSERİ

Başakpınar, Kayseri, Amarat, Spor

Kaynak: İHA

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