Haberler » Spor » 1.Amatör Küme A Grubunda ikinci yarı heyecanı - Spor

1.Amatör Küme A Grubunda ikinci yarı heyecanı

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubunda lige verilen 1 haftalık ara tamamlandı ve heyecan hafta sonu kaldığı yerden devam edecek.

27.11.2019 09:08 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:131.Amatör Küme A Grubunda ikinci yarı heyecanı
Birinci Amatör Küme A Grubunda lige verilen 1 haftalık ara tamamlandı ve heyecan hafta sonu kaldığı yerden devam edecek.

Medet Avşar Birinci Amatör Küme'de 2019-2020 futbol sezonu ikinci yarısı hafta sonu oynanacak olan 5 karşılaşma ile başlıyor.

Geçtiğimiz hafta İl Temsilciliği tarafından 1 hafta ara verilen A Grubunda ligi ikinci yarısı büyük mücadeleye sahne olacak. Kalan son 9.hafta sonunda hem şampiyon olan takımlar hem de küme düşecek takımlar belli olacak.

İşte haftanın maç programı

Amarat Gençlikspor-Kayseri Yavuzspor

Büyüleyenspor-Başakpınar Belediyespor

Argıncıkspor-Esentepespor

Yerköyspor-Erciyes Reşadiye Gençlikspor

Güneşspor-Yeni Esenspor - KAYSERİ

Kayseri, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
09:18 Brugge maçında tarihi olay! Golden sonra...
09:09 Hacılar Erciyesspor 4 hafta sonra kazandı
09:09 Kayseri OSB Atletikspor, lideri ağırlayacak
09:08 Bellona Kayseri, İsveç'te
09:08 Develi Belediyespor çıkışını sürdürmek istiyor
00:20 Fatih Terim, Ömer Bayram'ı neden oyundan aldığını açıkladı!
00:12 Meteoroloji'den Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 il için kar uyarısı
00:11 Paulo Dybala, gol attıktan sonra asker selamı verdi!
23:45 Galatasaray'ın Avrupa'daki 100. galibiyeti yine gelmedi
23:33 Hasan Şaş son dakikada gelen gol sonrası çılgına döndü!
23:04 Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi şansı son maçta belli olacak
19:29 'Hoşçakalın' dedi, kendini trenin önüne atarak intihar etti
16:34 Asgari ücret zammı için ilk teklif Türk-İş'ten geldi: 2 bin 526 lira
16:05 İstanbul'da bu minibüse binenler, kafasını nereye çevirse Atatürk'ü görüyor
10:30 Duruşmaya gelinlikle giden kadın, kocasını hüngür hüngür ağlattı
27.11.2019 09:19:34