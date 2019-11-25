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1.Amatör Küme B Grubunda büyük heyecan

Kayseri Medet Avşar Birinci Amatör Küme B Grubunda 10.hafta nefesleri kesti.

25.11.2019 08:57 | Son Güncelleme: 25.11.2019 09:021.Amatör Küme B Grubunda büyük heyecan
Medet Avşar Birinci Amatör Küme B Grubunda 10.hafta nefesleri kesti. Kritik maçların oynandığı B Grubunda zirve yarışı iyiden iyiye kızıştı. Şampiyonluk mücadelesi veren ve 22'şer puanla ilk iki sırada yer alan Kayserigücü ve Gültepespor haftayı galibiyetle kapattı. İki takımı takip eden Sanayi Esnafspor, rakibi Belediyespor 1-0-mağlup ederek zirveye ortak oldu.

İşte 10.haftanın sonuçları şu şekilde;

Kayserigücü FK 1-0 Kayseri OSB Atletikspor

Gültepespor 4-2 Yeşilhisar Belediyespor

Sanayi Esnafspor 1-0 Tomarza Belediyespor

Makfitspor 3-2 Kafkasspor

Akkışla Gençlikspor 2-1 Palasspor - KAYSERİ

Tomarza, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

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