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1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde 9. hafta heyecanı

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde 9. hafta karşılaşmalarında büyük heyecan yaşandı.

10.02.2020 12:31 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:311. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde 9. hafta heyecanı
1. Amatör Küme Büyükler Ligi'nde 9. hafta karşılaşmalarında büyük heyecan yaşandı.

A grubu lideri Darendespor'un Malatyagücü'nü 3-0, B grubu lideri Belediyespor'un ise 1966 Malatya Gençlikspor'u 3-1 yenerek haftayı 3 puanla kapattığı 1. amatörde Girmanaspor Sanayispor karşısında 8-0 öndeyken rakip takımın sahadaki oyuncu sayısı 6 kişi olunca maç yarıda kaldı.

9. hafta karşılaşmalarında şu sonuçlar alındı:

Demirspor 0-1 Malatyaspor, Hekimhan Girmanaspor 8-0 Sanayispor, Kale Gençlerbirliği 2-1 Akçadağ Anka, Battalgazi 1-0 Orduzuspor, Malatyagücü 0-3 Darendespor, Arguvan Belediyespor 3-1 1966 Malatya Gençlikspor, Arapgirspor 1-0 Ataköyspor. - MALATYA

Hekimhan, Arguvan, Malatya, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

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