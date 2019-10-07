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1.Amatör Küme'de 3.Haftada 37 gol atıldı

Kayseri Medet Avşar Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında 3.haftada oynanan 10 karşılaşmada 37 gol atıldı.

07.10.2019 09:091.Amatör Küme'de 3.Haftada 37 gol atıldı
Kayseri Medet Avşar Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında 3.haftada oynanan 10 karşılaşmada 37 gol atıldı. Oynanan 10 karşılaşmada 2 karşılaşma berabere tamamlandı.

İşte haftanın toplu sonuçları;

Sanayi Esnafspor 5-3 Gültepespor

Yeni Esenspor 1-4 Argıncıkspor

Makfitspor 1-3 Kayserigücü FK

ESentepespor 2-2 Kayseri Yavuzspor

Güneşspor 0-0 Yerköyspor

Argıncık Esnafspor 3-0 Yeşilhisar Belediyespor

Erciyes Reşadiye Gençlikspor 3-1 Büyüleyenspor

Başakpınar Belediyespor 1-0 Amarat Gençlikspor

Akkışla Gençlikspor 1-5 OSB Atletikspor

Palasspor 1-1 Tomarza Belediyespor

Kafkasspor (BAY) - KAYSERİ

Yeşilhisar, Reşadiye, Erciyes, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

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