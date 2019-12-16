1.Amatör Küme Futbol Ligi'nde lider Arapgir'e Arguvan darbesi

Malatya
1. Amatör Küme Büyükler Futbol
Ligi'nin 4. haftasında oynanan karşılaşmalar nefes kesti.
Pazar günü oynanan karşılaşmalarda A Grubu lideri Hekimhan
Girmanaspor sahasında Malatyagücü'nü 2-0'la geçerken, B Grubu lideri Arapgirspor ise deplasmanda Arguvan
Belediyespor!a 1-0'lık skorla yenildi.
Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde haftanın görünümü şu şekilde:
Malatyaspor 1-1 Kale Gençlerbirliği, 1966 Malatya Gençlik 2-2 Battalgazi Belediyespor, Sanayispor 1-4 Demirspor, Hekimhan Girmana 2-0 Malatyagücü, Ataköy 1-1 Hekimhan Belediyespor, Arguvan Belediyespor 1-0 Arapgirspor, Darendespor 5-0 Akçadağ Anka
Amatör Kümede 5. haftanın programı ise şöyle:
Malatyagücü-Demirspor, Kale Gençlerbirliği-Hekimhan Girmana, Akçadağ Anka-Malatyaspor, Sanayispor-Darendespor, Orduzu-Ataköy, Battalgazi Belediyespor-Arguvan Belediyespor, Hekimhan Belediyespor-1966 Malatya Gençlikspor, Arapgirspor BAY - MALATYA