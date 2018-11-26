1.amatör Kümede Haftanın Görünümü

Malatya
1.Amatör Büyükler Futbol
Ligi'nde yeni sezon oynanan maçlarla başladı. Ligin ilk haftasında oynanan karşılaşmalar büyük bir heyecana sahne olurken, yaptığı flaş transferlerle dikkat çeken Malatya İdmanyurdu 6-1 skorla farklı galip geldi.
Müsabakalar öncesi Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından takımlara, hakemlere, maçta görevli saha komiseri, sağlıkçı, emniyet ekipleri ve gazetecilere çiçek verildi. Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi'nin birinci haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Orduzuspor-1966 Malatya Gençlik: 2-2, Demirspor- Malatyaspor
: 2-1, Malatyagücü- Arguvan
Belediyespor: 0-4, Darendespor- Hekimhan
Girmana: 2-1
B Grubu
Ataköyspor- Kale Gençlerbirliği
: 3-0, Doğanşehir
Belediyespor-Malatya İdmanyurdu: 1-6, Hekimhan Belediyespor- Battalgazi
Belediyespor: 1-2. - MALATYA
Hekimhan,Futbol,Malatya
26 Kasım 2018 Pazartesi 11:12