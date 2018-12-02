1 Aralık 2018 Haberleri

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src='https://foto.haberler.com/manset/2018/12/01/uyusturucu-bagimlisi-koca-cocuklarini-vermeyen_11494868_55_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Sokak Ortasında Eşini Bıçaklayan Uyuşturucu Bağımlısı Koca, Yakayı Ele Verdi</span> </a></li><li><a href='/galatasaray-taraftarlari-idmana-akin-etti-11494863-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2018/12/01/galatasarayli-taraftarlar-tt-stadina-akin-etti_11494863_50_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Galatasaraylı Taraftarlar, Türk Telekom Stadındaki Antrenmana Akın Etti</span> </a></li><li><a href='/medipol-basaksehir-demir-grup-sivasspor-0-1-11494811-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2018/12/01/lidere-soguk-dus-sivasspor-basaksehir-in-13_11494811_41_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Sivasspor, Lider Başakşehir'i Deplasmanda Devirdi: 1-0</span> </a></li><li><a href='/son-dakika-cumhurbaskani-erdogan-ile-rusya-11494753-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2018/12/01/gozler-arjantin-de-erdogan-putin-gorusmesi_11494753_78_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Lideri Putin'in Görüşmesi Sona Erdi</span> </a></li><li><a href='/icardi-nin-esi-ve-menajeri-wanda-nara-icardi-11494689-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2018/12/01/wanda-nara-dan-esine-cagri-takimini-degistir_11494689_10_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Icardi'nin Eşi ve Menajeri Wanda Nara: Icardi Ballon D'or'u İstiyorsa, Takımını Değiştirmeli</span> </a></li><li><a href='/dha-istanbul-ciglik-atan-kadin-videosunu-ceken-ve-11494680-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2018/12/01/attigi-ciglikla-ulke-gundemine-oturmustu-emniyet_11494680_47_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Emniyet'ten 'Çığlık Atan Kadın' Videosuyla İlgili Açıklama: İnceleme Başlatıldı</span> </a></li><li><a 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