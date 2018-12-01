01 Aralık 2018, 09:32
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1 Aralık Cumartesi Dha Spor Gündemi

1 Aralık Cumartesi Dha Spor Gündemi

(ÖZEL) Ayhan Akman: "Galatasaray şampiyonluğun en büyük adaylarından""Şampiyonluk yarışı 3 takım arasında geçecektir""Galatasaray'da mental ve fiziksel yıpranma çok fazla oluyor""Tarihte kimsenin almadığı cezayı Fatih Terim aldı""Forvete 1 ya da 2 oyuncu şart""Galatasaray deplasman...

(ÖZEL) Ayhan Akman: "Galatasaray şampiyonluğun en büyük adaylarından"

"Şampiyonluk yarışı 3 takım arasında geçecektir"

"Galatasaray'da mental ve fiziksel yıpranma çok fazla oluyor"

"Tarihte kimsenin almadığı cezayı Fatih Terim aldı"

"Forvete 1 ya da 2 oyuncu şart"

"Galatasaray deplasman problemini Beşiktaş maçında atlatacaktır"

"Gomis önemli bir kayıp"

"Galatasaray'ın en az problemi kalesinde"

" Ozan Kabak'ın önü açık"

" Lucescu'nun hocalığını tartışmak çok doğru değil"

"Hedeflerim büyük"

SPOR TOTO SÜPER LİG

16.00 Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Antalyaspor - Göztepe (Antalya)

19.00 Kayserispor - Trabzonspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

GALATASARAY

19.05 Sarı-kırmızılılar, derbi öncesi son çalışmasını Türk Telekom Stadyumu'nda basına açık gerçekleştirecek.

BEŞİKTAŞ

17.00 Siyah-beyazlılarda derbi karşılaşmasının hazırlıkları tamamlanacak.

FENERBAHÇE

Dünü izinli geçiren sarı-lacivertliler, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başlayacak. 

TRABZONSPOR

10.00 Bordo-mavili kulübün 2 gün sürecek olağan genel kurulu başlayacak. Başkan Ahmet Ağaoğlu, seçime tek aday olarak girecek.

SPOR TOTO 1. LİG

13.30 Altay - Altınordu (İzmir Atatürk)

13.30 Boluspor - Adana Demirspor (Bolu Atatürk)

16.00 Gençlerbirliği - Kardemir Karabükspor (Yeni Eskişehir)

16.00 Balıkesirspor Baltok - Denizlispor (Balıkesir Atatürk)

TFF 2'nci ve TFF 3'üncü Lig'de 15'inci hafta maçları oynanacak.

BASKETBOL

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Karadağ ile oynayacağı maç için bu ülkeye hareket edecek.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi -

14.00 Gündoğdu Adana Basketbol - Kırçiçeği Bodrum (Menderes)

14.00 OGM Ormanspor - İstanbul Üniversitesi (M. Sait Zarifoğlu)

16.00 Bellona Kayseri Basketbol - Galatasaray (Kadir Has Kongre Merkezi)

VOLEYBOL

Vestel Venus Sultanlar Ligi -

14.00 THY - Çanakkale Belediyespor (Burhan Felek)

16.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Beşiktaş (Beylikdüzü Spor Kompleksi)

17.00 Fenerbahçe - Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek)

17.30 Nilüfer Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta (Cengiz Göllü)

HENTBOL

2019 Kadınlar Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri -

22.00 Azerbaycan - Türkiye Fatih Terim,Ayhan Akman,Galatasaray
01 Aralık 2018 Cumartesi 09:32



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