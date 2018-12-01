1 Aralık Cumartesi Dha Spor Gündemi

(ÖZEL) Ayhan Akman: 'Galatasaray şampiyonluğun en büyük adaylarından'<br><br>'Şampiyonluk yarışı 3 takım arasında geçecektir'<br><br>'Galatasaray'da mental ve fiziksel yıpranma çok fazla oluyor'<br><br>'Tarihte kimsenin almadığı cezayı Fatih Terim aldı'<br><br>'Forvete 1 ya da 2 oyuncu şart'<br><br>'Galatasaray deplasman problemini Beşiktaş maçında atlatacaktır'<br><br>'Gomis önemli bir kayıp'<br><br>'Galatasaray'ın en az problemi kalesinde'<br><br>'Ozan Kabak'ın önü açık'<br><br>'Lucescu'nun hocalığını tartışmak çok doğru değil'<br><br>'Hedeflerim büyük'<br><br>SPOR TOTO SÜPER LİG<br><br>16.00 Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)<br><br>16.00 Antalyaspor - Göztepe (Antalya)<br><br>19.00 Kayserispor - Trabzonspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)<br><br>GALATASARAY<br><br>19.05 Sarı-kırmızılılar, derbi öncesi son çalışmasını Türk Telekom Stadyumu'nda basına açık gerçekleştirecek.<br><br>BEŞİKTAŞ<br><br>17.00 Siyah-beyazlılarda derbi karşılaşmasının hazırlıkları tamamlanacak.<br><br>FENERBAHÇE<br><br>Dünü izinli geçiren sarı-lacivertliler, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başlayacak. <br><br>TRABZONSPOR<br><br>10.00 Bordo-mavili kulübün 2 gün sürecek olağan genel kurulu başlayacak. Başkan Ahmet Ağaoğlu, seçime tek aday olarak girecek.<br><br>SPOR TOTO 1. LİG<br><br>13.30 Altay - Altınordu (İzmir Atatürk)<br><br>13.30 Boluspor - Adana Demirspor (Bolu Atatürk)<br><br>16.00 Gençlerbirliği - Kardemir Karabükspor (Yeni Eskişehir)<br><br>16.00 Balıkesirspor Baltok - Denizlispor (Balıkesir Atatürk)<br><br>TFF 2'nci ve TFF 3'üncü Lig'de 15'inci hafta maçları oynanacak.<br><br>BASKETBOL<br><br>A Milli Erkek Basketbol Takımı, Karadağ ile oynayacağı maç için bu ülkeye hareket edecek.<br><br>Kadınlar Basketbol Süper Ligi -<br><br>14.00 Gündoğdu Adana Basketbol - Kırçiçeği Bodrum (Menderes)<br><br>14.00 OGM Ormanspor - İstanbul Üniversitesi (M. Sait Zarifoğlu)<br><br>16.00 Bellona Kayseri Basketbol - Galatasaray (Kadir Has Kongre Merkezi)<br><br>VOLEYBOL<br><br>Vestel Venus Sultanlar Ligi -<br><br>14.00 THY - Çanakkale Belediyespor (Burhan Felek)<br><br>16.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Beşiktaş (Beylikdüzü Spor Kompleksi)<br><br>17.00 Fenerbahçe - Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek)<br><br>17.30 Nilüfer Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta (Cengiz Göllü)<br><br>HENTBOL<br><br>2019 Kadınlar Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri -<br><br>22.00 Azerbaycan - Türkiye