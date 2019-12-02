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1 Aralık dağ bisikleti yarışmaları yapıldı

1 Aralık 1954 tarihinde il olan Adıyaman'ın 65. yıldönümü dolayısıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün düzenlediği '1 Aralık Dağ Bisikleti Yarışmalarında" çevre illerin katılımıyla 60 sporcu mücadele etti.

02.12.2019 16:15 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:201 Aralık dağ bisikleti yarışmaları yapıldı
1 1954 tarihinde il olan 'ın 65. yıldönümü dolayısıyla Gençlik ve İl Müdürlüğünün düzenlediği '1 Aralık Dağ Bisikleti Yarışmalarında" çevre illerin katılımıyla 60 sporcu mücadele etti.

Yıldızlar, gençler, 30+ 40+ yaş grubu ve elit bayanlar olmak üzere toplam 5 kategoride düzenlenen '1 Aralık Dağ Bisikleti Yarışmaları Adıyaman Mevkiinde start alarak 3,5 ve 7 kilometrelik zorlu parkurlarda sporcular kıyasıya bir mücadele etti.

Yapılan yarışmalarla alakalı açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, "Güneşin en güzel doğup en güzel battığı ve farklı kültürlerin asırlardır kardeşçe bir arada yaşadığı kadim şehrimiz Adıyaman'ın il oluşunun 65. yıl dönümünü etkinlikleri kapsamında Adıyaman'da her yıl geleneksel hale getirilen 1 Aralık Koşusu bu yıl dağ bisikleti yarışları ile daha renkli ve geniş bir katılım ile gerçekleştirildi.

İlimiz gerçekten bölgede spor anlamında çok başarılı bir yere geldi. Biz bu başarıyı her zaman halkımızın ve gençlerin katılımı ile artırmaya çalışıyoruz. Böylece 7'den 70'e herkesi aynı zamanda spora teşvik ediyoruz" dedi.

Yarışmalar sonunda derece giren sporculara madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ve Bisiklet İl Temsilcisi Mehmet Ali Yılmaz tarafından takdim edildi. - ADIYAMAN

Adıyaman, Karadağ, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

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