1 Aralık Dünya Aıds Günü

Karabük
İl Sağlık Müdürülüğü tarafından 1 Aralık
Dünya AIDS Günü dolayısıyla açıklama yapıldı.
Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, virüsle savaşmanın en etkili yolun ondan korunmak olduğu belirtildi.
HIV virüsünün bağışıklık sisteminin içine yerleşerek, bireyin bağışıklık sistemini zayıflattığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
HIV pozitif
"HIV nedeniyle kişi enfeksiyon ve hastalıklarla savaşma yeteneğini kaybeder. HIV+ (pozitif); kanında HIV virüsü bulunan kişilere denmektedir. AIDS ise HIV enfeksiyonun bağışıklık sistemini yetersiz hale getirdiği ve hastalık belirtilerinin başladığı durumdur. Bulaşma Yolları Nelerdir? Korunmasız cinsel yolla bulaşma, kan ve kan ürünleriyle bulaşma, anne karnında bebeğe bulaşma.
Korunmanın yolları
HIV/AIDS hastalığından korunma yolları nelerdir? HIV enfeksiyonu önlenebilir bir hastalıktır. Korunma önlemleri tedaviden çok daha etkili ucuzdur. Güvensiz ve korunmasız cinsel temasta bulunulmamalıdır. Cinsel yolla bulaşmaya karşı en güvenli ve basit korunma yolu prezervatif (kondom) kullanımıdır. Cilde hasar verecek herhangi bir kesici, delici alet yada iğne ile uygulama (dövme, piercing vb.) yapılacak ise sterilizasyon kurallarına uyulmalıdır. Sağlık Bakanlığı
tarafından onaylanmış tıbbi hizmet yada diş sağlığı hizmeti veren kuruluşlardan sağlık hizmeti alınmalıdır. Kan ve kan ürünlerinin kontrolü açısından zorunlu testlerin yapıldığından emin olunmalıdır." Türkiye
'de 1978'den beri her kan ve kan ürününe gerekli testler yapıldıktan sonra hastaya verildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"HIV pozitif kadın gebe kalmışsa olası riskler kendisine anlatılmalı, gebeliğin devam etmesi durumunda bebeğin korunması için ilaç tedavisine başlanmalıdır. HIV enfeksiyonun bulaşmadığı durumlar nelerdir? Dokunmak, tokalaşmak ve sarılmakla, gözyaşı, ter, tükürükle, aynı yerde oturmak ve aynı havayı solumakla, aynı havuzu, banyoyu, tuvaleti, saunayı ve duşu paylaşmakla, giysilerin ortak kullanılmasıyla, tabak, çatal, kaşık, bıçak ve bardak paylaşmakla, telefon kulaklığı ve kapı tokmağıyla, sinek, sivrisinek, böcek sokması ve hayvan ısırmasıyla bulaşmaz.
AIDS'in tedavisi
HIV enfeksiyonunda virüsün çoğalmasını kontrol eden ilaçlar kullanılmaktadır. Bu ilaçlar, hastalığın kesin tedavisini sağlamamakla birlikte virüsün vücutta çoğalmasını kontrol altına alarak bağışıklık sisteminin zayıflamasını önlemekte ve AIDS tablosunun ortaya çıkmasını önlemektedir."
29 Kasım 2018 Perşembe 17:28